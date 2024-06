Palermo, auto si ribalta: 2 feriti

Auto si ribalta a Palermo. Un incidente si è verificato la scorsa notte tra via Lanza di Scalea e via Rosario Nicoletti.

Auto si ribalta a Palermo. Un incidente si è verificato la scorsa notte tra via Lanza di Scalea e via Rosario Nicoletti. A bordo del mezzo due giovani che sono stati condotti in ospedale prima che arrivassero i soccorritori. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Presente carburante sull’asfalto. Sul posto l’infortunistica stradale della Polizia Municipale. Gli agenti hanno eseguito i rilievi.