Perquisizioni a casa dei genitori

Arriva all’ospedale dei Bambini del capoluogo siciliano portata dai genitori dopo avere ingerito marjiuana. Una strana vicenda sulla quale, certamente, sarà avviata un’indagine, con padre e madre della piccola che non hanno saputo spiegare l’accaduto. La bimba, che ha soltanto un anno di età, curata dai medici, fortunatamente non è in pericolo di vita.