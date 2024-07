Uomo cade da una impalcatura a Palermo. Si tratta di un operaio di 52 anni. Il sinistro è avvenuto in via Lanza di Scalea.

Uomo cade da una impalcatura a Palermo. Si tratta di un operaio di 52 anni. Il sinistro è avvenuto in via Lanza di Scalea. La caduta è avvenuta da un’altezza di quattro metri. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto. Intervenuti pure polizia e tecnici della Asp. Il 52enne è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.