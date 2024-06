Partanna, operaio colpito da un ramo: un 43enne intubato a Villa Sofia

Grazie all'aiuto dell'elisoccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia al Trauma Center.

Incidente sul lavoro tra le campagne di Partanna (Trapani), luogo in cui un operaio romeno di 43 anni, Stjuriuc Vasile, è stato colpito da un ramo caduto mentre stava lavorando in un terreno.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 sul luogo. Grazie all’aiuto dell’elisoccorso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia al Trauma Center. Intubato per evitare danni a livello celebrale, adesso sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per tentare di ricostruire quanto accaduto.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO