Palermo, cena con chef senegalese, Lagalla: “Accoglienza sacra per città”

A Palermo una cena nel nome dell’accoglienza: protagonista la chef senegalese Mareme Cisse, vittima di un episodio di razzismo

“L’evento organizzato ieri dai Giardini del Massimo è stata una bella serata durante la quale si sono mescolate diverse suggestioni e dove si è fatta giustizia di un valore che per questa città è sacro e che non riguarda solo l’accoglienza o dell’inclusione, ma è quello dell’ibridazione delle culture, delle esperienze e delle tradizioni”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ieri sera ha partecipato alla “cena nel nome dell’accoglienza” che ha visto come chef protagonisti Mareme Cissé del ristorante Ginger di Agrigento.

“Siamo stati ben contenti di ospitare a Palermo Mareme Cissé, una professionista che ha subito un ingiusto torto, ma che viene ripagata dalla soddisfazione che già le proviene dal suo lavoro e ieri sera anche dal nostro apprezzamento”. Mareme Cissé nelle scorse settimane è stata vittima di un episodio di razzismo.