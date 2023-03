Palermo, coltellate e sangue a Tommaso Natale tra giovani fidanzatini

Incontratisi per chiarire questioni sentimentali, i minorenni finiscono per mettere le mani alle armi bianche...

Quello che doveva essere un semplice chiarimento tra due ragazzini è finito in una rissa furibonda dove è stato utilizzato anche un coltello. Il fattaccio accade a Tommaso Natale, quartiere a nord ovest di Palermo. Secondo quanto ricostruito, alcuni giovani, tra cui l’ex fidanzato e l’ex cognato, si sono incontrati la scorsa notte a Tommaso Natale nella zona di via Cardillo. L’incontro che doveva essere chiarificatore però è terminato nel peggiore dei modi, ovvero con una rissa tra giovanissimi e un accoltellamento. A complicare la situazione, la presenza di altri giovani pronti a spalleggiare quelli che ben presto, causa spintoni e atteggiamenti aggressivi, sono divenuti due veri e propri antagonisti.

Condizioni critiche

Ed è a questo punto, quando la situazione si è fatta più tesa, che come detto è apparso il coltello. Uno dei due ragazzi, quello che è stato raggiunto dal fendente al fianco, ha cominciato a perdere sangue in maniera copiosa, tanto che è stato inevitabile chiamare l’ambulanza. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale a Villa Sofia dove attualmente è ricoverato. Le sue condizioni sono giudicate gravi dai medici che stanno cercando di strapparlo alla morte.

Indaga la polizia

Sulla vicenda è stata avviata un’inchiesta per rissa e per tentato omicidio dalla Procura di Palermo. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Palermo. Tutti i partecipanti alla rissa hanno tra i 18 e i 19 anni in base ai primi accertamenti eseguiti dalla Polizia di stato.