Palermo, coltivava marijuana a casa: arrestato 30enne

La polizia di Palermo ha arrestato un uomo di 30 anni per produzione di sostanza stupefacente. Gli agenti, in transito per via Giafar, hanno avvertito un acre odore provenire dalle abitazioni di una palazzina a poche centinaia di metri dal commissariato Brancaccio.

Stupefacente coltivato “indoor”

Nel corso di una perquisizione domiciliare al piano primo è stato rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana coltivata in modalità “indoor”. Gli accertamenti hanno consentito di giungere all’individuazione dell’utilizzatore, già noto alle forze dell’ordine.

Sequestrate oltre 190 piante di marijuana

Sono state sequestrate 197 piante di varia altezza di marijuana per un peso complessivi ci circa 96 kg e il materiale utile alla produzione: lampade alogene, filtri, condizionatori, ventilatori e concimante. Nel corso dell’operazioni è stato accertato un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica, successivamente distaccato. L’arresto del 30enne è stato convalidato e sono stati applicati i domiciliari.