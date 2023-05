Palermo, il Comune assume 19 nuovi funzionari

Lagalla: "Fondamentale e strategico sfruttare al meglio i finanziamenti di questi interventi per rafforzare la macchina amministrativa"

Sono 19 i funzionari (3 contabili e 16 tecnici) assunti oggi dall’amministrazione comunale di Palermo nell’ambito d’intervento del React-Eu Pon Metro 2014/2020 – Progetto PA 8.1.1.b, destinato al rafforzamento delle strutture dell’amministrazione attraverso l’acquisizione di personale tecnico amministrativo con forme di contratto a tempo pieno e determinato sino al 31 dicembre 2023. Personale assunto, avvalendosi anche delle graduatorie di altri Enti, previa stipula di apposita convenzione, sottoscritta dal Comune di Palermo lo scorso 27 marzo con il dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale della Regione siciliana.

Le categorie di funzionari assunti

Lo scorso 3 aprile è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di disponibilità sul sito della Regione per acquisire le disponibilità alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato da parte degli idonei delle graduatorie, relativamente al profilo di funzionario tecnico e di funzionario contabile, al quale hanno aderito in tre funzionari contabili, categoria D1 e 16 funzionari tecnici, categoria D1. I 19 funzionari entreranno in servizio da oggi e nell’arco del mese. I 16 funzionari tecnici saranno assegnati agli uffici Settore politiche ambientali e transizione ecologica (3 funzionari); Progettazione, lavori e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi; Rigenerazione urbana e Centro storico; Manutenzione straordinaria, Progettazione gestione degli interventi di edilizia scolastica (3 funzionari); Progettazione e lavori edifici pubblici (2 funzionari); Ufficio autonomo gestione del verde urbano e rapporti con Reset; Servizio Ambiente (2 funzionari); Progettazione e controllo di gestione alle Attività sociali; Progettazione e lavori Infrastrutture stradali; Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico di massa.

Lagalla: “Fondamentale sfruttare finanziamenti per assumere funzionari”

Mentre i tre funzionari contabili verranno assegnati all’ufficio Contratti e approvvigionamenti, all’Area dello Sviluppo economico e all’Ufficio dello staff del vice-ragioniere generale. “Per il Comune è fondamentale e strategico sfruttare al meglio i finanziamenti di questi interventi per assumere nuovi funzionari e rafforzare il personale della macchina amministrativa – dicono il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore comunale al Personale, Dario Falzone – con l’obiettivo di immettere le nuove risorse umane all’interno di settori che necessitano di un potenziamento in grado di migliorare i servizi ai cittadini”.