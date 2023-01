Palermo, concluso ritiro a Roma: 13-0 per i rosanero nel test con Primavera Viterbese

Anche il secondo calciatore risultato positivo al Covid è tornato a disposizione in seguito al tampone che ha dato esito negativo

Si è concluso con un allenamento congiunto con la Primavera della Viterbese il ritiro a Roma del Palermo. Al Centro Sportivo “Giulio Onesti” il test è terminato con il risultato di 13-0 in favore dei rosanero: a segno Sala, Di Mariano (4 gol), Brunori (3 gol), Segre (2 gol), Valente e Saric (2 gol).

Secondo calciatore si negativizza e torna a disposizione

Anche il secondo calciatore risultato positivo al Covid-19 lo scorso 3 gennaio è tornato oggi a disposizione, in seguito al tampone che ha dato esito negativo e alle visite mediche previste dai protocolli sanitari. La squadra allenata da Eugenio Corini riprenderà la preparazione nella giornata di lunedì in vista del prossimo match in casa del Perugia.