Palermo, concorso pubblico indetto dal Policlinico: i dettagli

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, con la delibera n. 529 del 2 maggio 2024, ha indetto un concorso.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, con la delibera n. 529 del 2 maggio 2024, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo pieno e indeterminato, disciplina di igiene e medicina preventiva da adibire alla direzione sanitaria di presidio. La scadenza è fissata per il 6 luglio 2024.

Come funziona il concorso

La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro e non oltre il 30esimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”. La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della nomina del dirigente che dovrà far parte della commissione esaminatrice, inizieranno dalle 9:30 del 15esimo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda.