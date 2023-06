Palermo, consegnate tre nuove ambulanze al Villa Sofia-Cervello

Tre nuove ambulanze, attrezzate anche per il trasporto di pazienti di terapia intensiva e di pazienti bariatrici (peso superiore a 120/130 kg) sono state consegnate all’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. Le ambulanze sono destinate ai trasferimenti dei pazienti all’interno dei presidi della stessa azienda e per quelli cosiddetti ‘secondari’ verso l’esterno. “Quest’ulteriore dotazione di mezzi – ha detto Antonio Iacono, responsabile del Trauma Center e dell’autoparco unico dell’azienda palermitana – consentirà di migliorare tempestività e comfort per i nostri pazienti e, dunque, complessivamente la qualità assistenziale”.