Palermo, controlli nelle zone della movida: le sanzioni

Continuano i controlli ispettivi effettuati dalla Polizia Municipale di Palermo nelle zone della cosiddetta movida. Nei giorni scorsi gli agenti sono intervenuti in via Maqueda, nella zona attigua a piazza Villena (Quattro Canti), dove sono stati ispezionati otto locali. All’atto del sopralluogo, dal controllo visivo, formale e documentale, sei attività non risultavano in regola con le prescrizioni del Codice della Strada e quelle del regolamento comunale. Le violazioni riscontrate sono l’occupazione abusiva di una porzione di suolo stradale con arredi e attrezzature a servizio dell’attività e quelle inerenti al regolamento Dehors, per un totale di 3mila euro di sanzioni elevate.