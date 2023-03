Palermo, ancora incerto il destino della torre faro dello svincolo Belgio

Al buio, da gennaio, uno degli snodi più importanti di viale Regione Siciliana. Urge trovare una soluzione...

Non sarà certo sfuggito all’attenzione di tanti automobilisti palermitani, considerata l’ubicazione e le dimensioni, lo stato in cui versa la torre faro dello svincolo Belgio. Una struttura, ormai dalla fine di gennaio, divenuta inutile in quanto inutilizzabile, e che lascia al buio, con tutti i rischi che ne conseguono, uno degli snodi viari più importanti di viale Regione Siciliana. Quale destino sarà dunque riservato alla cosidetta “corona” della torre, riportata a terra ma da lì non più mossa? La notizia è che AMG – come riportato dal sito Mobilita Palermo – sembra non avere alcuna intenzione o possibilità di ripristinarla, a quanto pare perchè le apparecchiature, di vecchia generazione, contengono parti in amianto. La palla passa dunque al Comune, sperando che non debbano trascorrere anni prima di risolvere un problema che riguarda innanzitutto l’incolumità delle persone.