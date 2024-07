Palermo, donna stordita con lo spray e derubata: indagini in corso

La donna mentre si trovava a letto si è accorta che un uomo è entrato in casa dalla finestra, aperta per cercare un po’ di refrigerio.

La scorsa notte una donna è stata stordita con lo spray e poi derubata in casa a Palermo, in via Santa Spina.

La donna mentre si trovava a letto si è accorta che un uomo è entrato in casa dalla finestra, aperta per cercare un po’ di refrigerio.

La donna stordita con lo spray a Palermo: la testimonianza

L’uomo, secondo quanto ha raccontato la vittima, entrato in casa ha spruzzato qualcosa nella stanza che l’ha stordita. La donna solo dopo ore si è accorta che era stata derubata del cellulare, dei soldi e di alcuni gioielli. Le indagini sono condotte dai carabinieri.