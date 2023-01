Palermo, dopo la disavventura in aereo l’Ascoli omaggia i tifosi rosanero con le olive ascolane

L'Ascoli, avversario del Palermo, ha deciso di regalare un cartoccio di olive ascolane ai tifosi rosanero dopo la disavventura in aereo

Bel gesto di sportività e solidarietà dell’Ascoli, prossimo avversario del Palermo di Eugenio Corini.

Dopo la disavventura in aereo vissuta dalla formazione rosanero questa notte, con la gara rinviata alle 14 di domani, la società bianconera ha deciso di regalare a tutti i tifosi palermitani che affolleranno le gradinate del settore ospiti un cartoccio di olive ascolane, simbolo culinario del territorio piceno.

Il comunicato dell’Ascoli

“L’Ascoli Calcio – si legge – prende spunto dalla disavventura occorsa al Palermo F.C. durante la trasferta di Ascoli per lanciare un messaggio di sportività, ospitalità e cordialità in un àmbito, quello calcistico, in cui troppe volte si evidenziano episodi negativi. Domani, all’intervallo della partita Ascoli-Palermo, il club bianconero consegnerà ai tifosi palermitani occupanti il settore Ospiti un cartoccio di olive ascolane, simbolo culinario del territorio piceno e dell’ascolanità. L’omaggio vuole essere un piccolo pensiero per quei tifosi che, a causa del rinvio della partita di 24 ore, sono rimasti ad Ascoli Piceno un giorno in più del previsto, dopo la lunga trasferta dalla Sicilia alle Marche. La disavventura, capitata agli avversari sportivi del Palermo, avrebbe potuto avere conseguenze serie e il rinvio della partita è apparso la soluzione più sensata e perseguibile, nonostante le grandi difficoltà legate alla riorganizzazione in poche ore dell’evento gara. Difficoltà che, comprensibilmente, hanno riguardato anche i sostenitori di entrambe le compagini. I valori sportivi per l’Ascoli Calcio non possono prescindere da quelli morali ed etici, per questo gli omaggi ad entrambe le tifoserie vogliono essere una ideale stretta di mano a chi si sacrifica costantemente per sostenere la squadra del cuore”.