Palermo, è morto l’avvocato Francesco Crescimanno

Aveva 81 anni. L'Ordine degli avvocati: "Un principe del Foro, un esempio per tutti noi"

“Ci sono uomini che lasciano il segno. Ci sono Avvocati che amano la Giustizia. Francesco Crescimanno è stato un Principe del Foro, un esempio per tutti quanti noi, un modello a cui ispirarsi”. Con queste parole, pubblicate sulle proprie pagina social, l’Ordine degli avvocati di Sicilia ha salutato Francesco Crescimanno, scomparso oggi all’età di 81 anni.

Nella sua lunga e prestigiosa carriera, Crescimanno è stato spesso al fianco di vittime di mafia, compresi alcuni familiari di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Appena si è diffusa la notizia, sono stati diversi i messaggi apparsi sui social con i quali tanti siciliani hanno voluto riconoscere non solo la qualità professionale di Crescimanno, ma, in molti casi, anche le doti umane e in particolare la signorilità dell’avvocato. “L’Avvocatura palermitana – conclude l’Ordine degli avvocati – piange oggi uno dei suoi maestri. Buon viaggio avv. Crescimanno”.