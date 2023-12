Palermo, fiera di Natale: Confartigianato fa rinascere i portici di piazzale Ungheria

Mantenuto l’impegno assunto con l’amministrazione comunale di rivitalizzare un luogo da tempo in abbandono

Sarà inaugurata domani pomeriggio, martedì 19 dicembre, alle ore 17, la fiera di Natale di Confartigianato Palermo. Un’edizione decennale ancora più ricca rispetto alle precedenti e che si snoda tra via Magliocco, piazzetta Flaccovio e piazzetta Mariano Stabile. Previsto proprio in piazzetta Mariano Stabile, l’allestimento di un presepe artigiano, con inaugurazione tramite taglio nastro con i vertici di Confartigianato Palermo e le autorità locali.

L’organizzazione

La fiera resterà fruibile fino al 7 gennaio 2024, ed è un’occasione per gli artigiani per far conoscere e vendere i propri prodotti, prendere contatti con un pubblico differente dal quotidiano ma anche per instaurare rapporti di collaborazione con altre imprese. Gli artigiani hanno a disposizione gazebo di legno della dimensione 3×2 decorati con addobbi natalizi che ricordano le tradizionali “bancarelle antiche”. Le casette sono state concepite nel rispetto del decoro urbano, delle attività commerciali della zona e della quiete pubblica.

Rinascita

Di particolare rilevanza, quest’anno, la rinascita dei portici di piazzale Ungheria. Confartigianato Palermo infatti ha mantenuto l’impegno assunto con l’amministrazione comunale di rivitalizzare un luogo da tempo in abbandono e, proprio per questo, ha deciso di piazzare il presepe artigiano e la casetta di Babbo Natale dedicata ai più piccoli, all’ingresso da piazzetta Mariano Stabile.

Il presepe e la casetta di Babbo Natale

Il presepe, di 8 metri larghezza per 7 di profondità, è stato realizzato in cartapesta da Mario Giuca, sotto la direzione artistica di Costantino Sparacio e con gli impianti tecnologici a cura di Claudio Terruso. Trattasi di 15 pezzi in carta pesta dipinti a mano, alti 1,80 metri ed in passato esposti anche a Roma, Verona e Messina. A pochi passi dal presepe, si trova anche la casetta di Babbo Natale, dove è possibile fare una foto ricordo con Santa Claus tutti i giorni, dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 20 mentre venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Tra le attività previste, quest’anno, anche vari laboratori. Presente quello della ceramica e quello di riciclo, adatto a bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. Utilizzati materiali da riciclo e materiali alternativi.