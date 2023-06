Palermo, Figuccia: “Il velodromo Paolo Borsellino si colora di sport”

Lo afferma l'assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Palermo

«Una domenica all’insegna dello sport quella che si è svolta ieri presso il velodromo “Paolo Borsellino” per festeggiare la “Giornata nazionale dello sport” organizzata dal Coni». Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Palermo, che prosegue: «Tante le attività che hanno fatto scendere in campo i nostri ragazzi, più di mille i coinvolti, sia grazie alla collaborazione di alcuni istituti scolastici palermitani che hanno raggiunto la struttura di via Lanza di Scalea grazie ai bus dell’Amat, resi disponibili dalla società di via Roccazzo, ma anche grazie alle tante federazioni, agli enti di promozione, società e associazioni, che hanno aderito con entusiasmo”.

“Oltre ai classici sport come la pallavolo e il calcio, il football americano, il judo, il taekwondo, la pesistica – aggiunge -. , abbiamo registrato la presenza anche del tiro con l’arco, degli scacchi, del canottaggio con i simulatori e persino lo sci. C’è stato spazio pure per le esibizioni degli anziani del centro sociale di Boccadifalco, in una logica che vede lo sport unire oltre le generazioni, le classi sociali e le diversità di ogni genere. Ma lo sport è anche prevenzione e grazie alla federazione dei medici sportivi, presenti con una tenda da campo con tavoli e lettino, sono stati effettuati più di 100 ecocardiogrammi”.

Insomma tanto divertimento – conclude Figuccia – ma anche momenti di approfondimento e di riflessione sui temi dell’ecologia e del benessere e soprattutto un messaggio forte per l’intera città che in questa giornata particolare ha rivisto il velodromo colorarsi della vivacità dello sport». A concludere la giornata il sindaco Roberto Lagalla che, dopo la grande riapertura di Villa Niscemi, ha sottolineato «l’impegno della sua amministrazione di vedere rinascere la nostra città a partire da una rinnovata sinergia fra cittadini e istituzioni».