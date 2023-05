Palermo, Figuccia: “Puntare su Romania per sviluppo turismo”

L'assessore al Turismo del Comune di Palermo: "Importante in ottica turistica aiutare lo sviluppo dei rapporti tra romeni e siciliani"

“Palermo è una delle mete turistiche italiane ed europee di eccellenza e tra le più richieste. Nel contempo, però, dobbiamo continuare gli sforzi per qualificare sempre di più la nostra offerta verso i viaggiatori stranieri e tentare di intercettare flussi turistici anche dai nuovi mercati emergenti.” Così l’assessore al Turismo del Comune di Palermo Sabrina Figuccia che ieri ha ricevuto a Palazzo Galletti una delegazione di operatori turistici romeni, guidata dal presidente dell’Anat (associazione nazionale romena degli agenti di viaggio) Dumitru Luca.

Un rapporto o importante

“E la Romania – prosegue Figuccia – è uno di quei Paesi che può contribuire a far crescere il settore, magari indirizzarlo verso nuovi target e verso una maggiore destagionalizzazione. Non dimentichiamo, inoltre, che sono presenti già grandi e organizzate comunità di siciliani in Romania, così come di romeni in Sicilia. Il nostro compito sarà quello di aiutare a sviluppare questi rapporti facendoli diventati importanti flussi turistici”.