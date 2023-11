Furgone in fiamme su viale Regione Siciliana, arrivano i vigili del fuoco

Sul posto i vigili del fuoco, nessuno sarebbe rimasto coinvolto nel rogo scoppiato sul furgone. Traffico interrotto.

Un furgone della ditta Bartolini è andato in fiamme intorno alle 9 di stamattina lungo viale Regione Siciliana a Palermo, all’altezza della rotonda di via Belgio, in direzione Catania.

Traffico interrotto

Le fiamme hanno avvolto il mezzo, con una nube nera che si è sollevata nel giro di pochi minuti. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere l’area in sicurezza.

Il tratto di viale Regione Siciliana è stata isolata anche grazie all’arrivo della Polizia che si è occupata della gestione del traffico che è stato interrotto per consentire le operazioni di spegnimento. A quanto pare, nessun soggetto sarebbe rimasto ferito a seguito dell’incendio.