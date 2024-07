Palermo, omicidio di via Maqueda: arrestato un 28enne

L'uomo - secondo le accuse - sarebbe uno dei ragazzi coinvolti nel pestaggio che è costato la vita al giovane Moataz Derbeli, 20enne tunisino.

Dopo l’aggressione dello scorso 4 luglio e la conseguente morte del giovane tunisino 20enne Moataz Derbeli, è stato arrestato e ritenuto responsabile di omicidio aggravato un 28enne di origine somala.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’uomo – secondo le accuse – sarebbe uno dei ragazzi coinvolti nel pestaggio che è costato la vita al giovane tunisino. Dopo giorni di ricovero in gravi condizioni, infatti, il 20enne Moataz Derbeli non ce l’ha fatta ed è morto a Palermo nella giornata di oggi, martedì 16 luglio.

Palermo, troppo gravi i danni neurologici riportati dal ragazzo

Tragedia infinita a Palermo. E’ morto oggi, martedì 16 luglio, il giovane vittima di una brutale aggressione avvenuta lo scorso 4 luglio in via Maqueda. Il ragazzo, di nazionalità tunisina, aveva 20 anni, si trovava ricoverato nell’Azienda ospedaliera universitaria in condizioni critiche prima della morte di oggi.

“Il danno neurologico severo da trauma subito e le complicanze post arresto cardiaco verificatosi nell’immediatezza dell’evento – spiega il professore Antonio Giarratano – non hanno permesso, nonostante il trattamento intensivo, di recuperare le funzioni vitali. Si esprime il cordoglio alla famiglia lontana e un ringraziamento al Consolato della Tunisia, alle autorità intervenute e al Comune di Palermo“.