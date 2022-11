Incidente in zona Uditore, scontro tra Minicar e utilitaria in serata: 2 feriti

Ecco la prima ricostruzione dell'incidente avvenuto all'incrocio tra via Lulli e via Serradifalco a Palermo.

Incidente tra due auto, una Minicar e un’utilitaria, in zona Uditore a Palermo, per l’esattezza all’incrocio tra via Lulli e via Serradifalco.

Il sinistro si è verificato intorno alle 22 di ieri sera.

Incidente all’Uditore, scontro tra auto

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, attualmente al vaglio degli inquirenti, i due veicoli si sarebbero scontrati – per cause ancora da accertare – all’incrocio tra via Lulli e via Serradifalco ieri sera. Uno dei due mezzi, una Minicar, si sarebbe ribaltata in seguito all’impatto. L’altro, invece, sarebbe finito fuori strada e sul marciapiede.

Due le persone ferite in seguito all’incidente, soccorse e trasferite in ospedale per ricevere le cure del caso. Fortunatamente, stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della sezione Infortunistica della polizia municipale per i rilievi di rito e i sanitari del 118 per soccorrere i feriti.

Immagine di repertorio