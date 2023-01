Palermo, Lagalla su cimiteri: “Entro 2023 cesseremo emergenza, intanto turn over”

Presente anche il Ministro Nello Musumeci che ha detto pubblicamente che non ci saranno altre proroghe

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha incontrato questa mattina i giornalisti a Palazzo delle Aquile. Il tema della conferenza stampa è stato l’emergenza cimiteri in città.

“Contiamo di potere dichiarare la cessata emergenza entro il 31 dicembre 2023 e di consegnare ai palermitani entro la fine dell’anno in corso strutture cimiteriali adeguate e capienti in maniera sufficiente rispetto ai bisogni della popolazione. Ci stiamo anche attrezzando – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo siciliano – per la realizzazione di loculi refrigerati per la transizione di eventuali feretri che non dovessero trovare immediata sepoltura. Quando siamo arrivati – ha precisato Lagalla – c’erano al cimitero dei Rotoli 1.300 bare in deposito, oggi siamo a 1.100 avendo però garantito il turnover.

Presente a Palazzo delle Aquile anche il ministro della Protezione civile Nello Musumeci. “Collocare mille bare non è facile in undici mesi- ha dichiarato il ministro – il sindaco sappia che non ci sarà proroga”.

Foto relative alle condizioni del cimitero dei Rotoli (aprile 2022)