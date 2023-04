Palermo: lavori al sottopasso di via Crispi, stop ztl diurna in via Roma

Lagalla: "Impegnati a trovare soluzioni alternative per chi deve spostarsi con i mezzi"

Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta, dopo aver monitorato la situazione del traffico lungo la bretella laterale di via Crispi lato mare, a seguito della chiusura del sottopasso per i lavori di messa in sicurezza, hanno preso la decisione di sospendere la ztl diurna in via Roma, a Palermo, dalla Stazione centrale e via Cavour. L’alt entrerà in vigore da domani giovedì 13 aprile e si spera possa servire per alleviare gli impatti negativi e i disagi per gli automobilisti.

Alla ricerca di soluzioni alternative

“La necessità dei lavori di messa in sicurezza del sottopasso è imprescindibile – afferma il sindaco – e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando ha predisposto il nuovo avvio dei lavori per la carreggiata lato mare, garantendo che avranno una durata contingentata per ridurre al minimo i disagi all’utenza. L’amministrazione non si è limitata solo a dare il via libera ai lavori, ma anche a trovare le soluzioni alternative per chi deve spostarsi con i mezzi. Per ridurre ulteriormente l’impatto della chiusura del sottopasso, faccio appello ai cittadini, che capiranno l’esigenza di un’opera attesa da tempo, a un utilizzo maggiore del trasporto pubblico e della micro-mobilità”.

Una scelta ponderata

“In una visione del buon governo della mobilità, che guarda sempre a tutti gli effetti e impatti delle decisioni – spiega l’assessore Carta – è stata messa tempestivamente in campo la sospensione parziale della ztl di via Roma come misura di mitigazione, la quale sarà costantemente monitorata per migliorarne gli effetti”.