Palermo, riapre il sottopasso di via Crispi. Da martedì torna attiva la Ztl

Sono stati finalmente conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del sottopasso di via Crispi. L'opera si era protratta più del previsto.

Sono stati portati a termine oggi, venerdì 20 gennaio, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza sulla carreggiata in direzione Foro Umberto I del ponte di via Francesco Crispi a Palermo. Il sottopasso è stato riaperto alla circolazione dei mezzi.

Alla luce di questo passaggio, nella giornata di martedì 24 gennaio, a partire dalle 8, verrà riattivata la Zona a traffico limitato diurna lungo l’asse di via Roma, sospesa dal Comune durante i lavori sul ponte di via Crispi come misura di mitigazione del traffico.

Sottopasso via Crispi, cosa prevede il secondo lotto di opere

Per motivi di sicurezza, la durata di questo primo lotto dei lavori si è protratta oltre i tempi inizialmente previsti.

Per tale ragione, adesso partirà una fase progettazione integrativa per il secondo lotto di opere lungo la carreggiata del sottopasso in direzione porto, finalizzata a una riduzione dei tempi di lavoro e alla pianificazione di tutte le misure di mitigazione della circolazione.