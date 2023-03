Palermo, a maggio cantiere navale pronto a ospitare la portaerei Cavour

Si apre così un filone inedito per il Cantiere palermitano, che riguarda le navi militari, iniziato con la costruzione dell’unità anfibia per la Marina militare del Qatar

Vanto della Marina militare italiana, varata nel 2004 nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, la portaerei Cavour è pronta, a metà maggio, a sbarcare nel porto di Palermo, per l’esattezza al Cantiere navale. Sarà trasferita nel capoluogo siciliano dall’arsenale militare marittimo di Taranto, dove si trova da dicembre 2018, per i lavori di adeguamento finalizzati all’imbarco dei nuovi F-35 nella versione B, che andranno a sostituire gli Harrier.

Un investimento tecnologico importante

Il Cavour, un progetto interamente italiano, rappresenta l’investimento tecnologico più importante del sistema industria difesa nazionale. Per le sue dimensioni, è stata realizzata in due distinti tronconi: il varo, della sola parte poppiera, è avvenuto il 20 luglio del 2004 nel cantiere navale genovese alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La consegna alla Marina Militare è avvenuta il 27 marzo 2008.

Lavori di manutenzione

La nave, lunga 244 metri, dovrebbe solcare lo specchio d’acqua del Porto di Palermo a metà maggio, per uscire i primi di agosto, dopo i lavori di manutenzione che si svolgeranno all’interno del bacino di carenaggio di 400 mila tonnellate, tra i più grandi in Europa. A questo si aggiunge anche l’arrivo a dicembre della Trieste, unità anfibia multiruolo sempre della Marina militare, costruita nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, che dovrebbe essere sottoposta a lavori di manutenzione. Si apre così un filone inedito per il Cantiere palermitano, che riguarda le navi militari, iniziato con la costruzione dell’unità anfibia per la Marina militare del Qatar, e continuerà con i lavori di manutenzione per la Cavour e la Trieste.