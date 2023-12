Palermo, causa malore si accascia durante veglia di Natale: salvato da carabiniere in borghese

Momenti di tensione nella parrocchia dello Spirito Santo

Fuori programma inatteso quanto spiacevole nella nella parrocchia dello Spirito Santo in via Juvara a Palermo. Un uomo, improvvisamente, dopo essersi accasciato per terra durante la celebrazione della veglia natalizia veniva trasportato negli uffici parrocchiali.

Provvidenziale

Decisivo l’intervento di un carabiniere libero dal servizio, in servizio a Bologna e in città per le vacanze natalizie. Alla vista dello stato di incoscienza del malcapitato, interveniva per effettuare un massaggio cardiaco rivelatosi provvidenziale. Il soggetto, ripresosi, è stato affidato subito dopo alle cure del personale del 118.