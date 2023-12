A Palermo nasce The Social Museum, la prima “selfie room” in Sicilia

Una struttura unica in Sicilia sull'onda di un trend internazionale

Un posto originale e fantastico dove scattare foto e selfie tra strani addobbi natalizi, telefoni appesi al tetto e piscine di palline. Apre a Palermo The Social Museum, una struttura unica in Sicilia dedicata agli amanti dell’arte, della fotografia, dei social media e dei content creator. Situato a Palermo in via Giorgio Castriota 2, nel centro della città tra via Libertà e il Teatro Politeama e con i suoi oltre 200 metri quadri di estensione, il Museum offre oltre 25 installazioni straordinarie (che verranno rinnovate e ripensate con una certa scadenza), tutte progettate per trasportare i visitatori in luoghi unici e fuori dalla realtà.

La porta di un universo irreale

The Social Museum è il posto ideale per creare contenuti memorabili, aggiungere un tocco creativo e magico ai canali social, condurre campagne di marketing, lanciare prodotti o semplicemente vivere un’esperienza avveniristica. Ogni installazione del Museum è una porta verso un universo irreale che offre opportunità di scattare foto e registrare video in ambientazioni al di là di ogni immaginazione: nuotare in piscine di palline oppure esplorare paesaggi cosmici, ogni angolo è concepito come un’opera d’arte.

Trend internazionale

Il progetto di The Social Museum nasce dalla mente di tre giovani artisti palermitani: Flavia Di Gaudio, Fabio Bustinto e Marco Di Gaudio. Questa innovativa creazione è la prima e unica struttura del suo genere in Sicilia e in gran parte del Sud Italia. “Il nostro obiettivo è fornire strutture coinvolgenti per incentivare la socializzazione e lo svago senza limiti, indipendentemente dall’età – spiegano i fondatori – . In questo modo, non solo la città avrà una location simile, già diffusa in tutto il mondo, ma consentirà anche alle aziende di sfruttare i suoi spazi per costruire in modo creativo immagini, video e altro ancora sui vari canali di comunicazione esistenti. Si tratta di uno spazio in evoluzione e siamo molto contenti di avere intercettato il trend internazionale delle Selfie Room e di averlo portato anche qui a Palermo che in questi anni è molto cresciuta dal punto di vista culturale”.

Creatività e arte si fondono

Il museo infatti offre la possibilità di organizzare sessioni fotografiche, spot commerciali o produzioni grazie all’accesso a una shooting room pensata appositamente per fornire lo spazio perfetto per scatti e-commerce, video e attività sociali, ogni passo all’interno trasporta i visitatori in una nuova dimensione, dove creatività e arte si fondono per creare scenari mozzafiato. Il Social Museum è disponibile anche a organizzare eventi privati e convention aziendali durante le quali si potrà richiedere di essere assistiti da fotografi professionisti ed esperti di comunicazione per i loro eventi.