Palermo, nuovi interventi per “rigenerare” l’Albergheria

Il Comune punta alla rinascita del quartiere Albergheria, partendo da maggiori controlli all’interno del mercato. In città si aggiungono anche nuove aree pedonali per favorire la fruibilità dei luoghi di pregio

PALERMO – Controlli più intensi all’Albergheria da parte della Polizia municipale, che potrà avvalersi della collaborazione con i volontari delle associazioni d’arma e della protezione civile. Un incremento della sorveglianza che rientra in un progetto più ampio: quello della rigenerazione del quartiere e della regolazione del mercato dell’usato, obiettivo messo in campo dal sindaco Lagalla e dall’assessore Carta, in sinergia con i presidenti delle Commissioni consiliari Imperiale e Zacco, e con quello della prima circoscrizione Bronte.

Controlli all’interno del mercato dell’Albergheria

I controlli all’interno del mercato dell’Albergheria hanno, quindi, l’obiettivo di favorire che le attività del mercato vengano svolte con maggiore regolarità, scoraggiando gli abusivi oltre che coloro che, anche da Comuni viciniori, portano le loro mercanzie con nessuna cura e rispetto per la città.

“L’Albergheria – hanno dichiarato il sindaco Lagalla e l’assessore Carta – è un quartiere di enorme bellezza latente e diffusa che deve risorgere dalla coltre di problemi che lo hanno afflitto negli ultimi anni anche per colpa di venditori di merce illegale che lo hanno invaso, mettendo in crisi anche i mercatari storici che hanno avviato un complesso ma importante percorso di regolarizzazione verso un mercato del libero”.

Albergheria, il progressivo progetto di rinascita

“Il potenziamento del servizio di pattuglia – hanno aggiunto Lagalla e Carta – è solo un primo passo verso il progressivo progetto di rinascita che, a breve, vedrà anche la realizzazione di aree pedonali e spazi pubblici conviviali che possano accogliere attività culturali e per il tempo libero, tornando a far essere il quartiere un polo attrattivo del centro storico. Negli ultimi tempi – hanno concluso – molte iniziative sono sorte, come il cineforum, gli eventi natalizi, le luminarie d’artista, e altre ne nasceranno che richiedono un ambiente sicuro, pulito e regolato per poter esprimere tutta la sua creatività.”

“Penso che aree del centro come queste meritino attenzione e rispetto di tutti – ha affermato il comandante della Polizia municipale, Angelo Colucciello – soprattutto nella consapevolezza di non voler abbandonare una delle aree più vive e più vere della città. I servizi continueranno secondo le esigenze segnalate del territorio con lo scopo di dover tutelare una parte importante del centro storico della città”.

Le iniziative del Comune sul fronte della rigenerazione urbana, intanto, proseguono in maniera diffusa. Un ulteriore tassello, è quello della pedonalizzazione di via Matteo Bonello, che ha avuto il via libera della Giunta mediante l’approvazione di un atto di indirizzo congiunto dello stesso assessore Maurizio Carta e dell’assessore Dario Falzone.

L’obiettivo, ha detto a questo proposito l’assessore Carta , è quello di “fare un luogo di aggregazione e di snodo verso i percorsi pedonali già avviati dall’Amministrazione a sostegno della cultura, storia e arte nel centro storico, rientrando nel più ampio programma strategico voluto dal sindaco Lagalla atto a garantire una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai cittadini di spazi urbani individuando nuove aree da adibire alla fruibilità pedonale e alla convivialità, soprattutto nella zona urbana di maggior pregio dal punto di vista storico, urbanistico, monumentale, ossia il centro storico, ove più alta è l’esigenza di tutelare il patrimonio ambientale e attuare politiche di riqualificazione, atte ad attrarre l’interesse positivo della collettività cittadina, dell’economia e del turismo”. Poi Carta ha aggiunto: “Le pedonalizzazioni consentono di migliorare la qualità urbana e la vivibilità, individuando ambiti in cui privilegiare la pedonalità per consentire una continuità dei percorsi pedonali”.

“Questa delibera – ha commentato l’assessore Falzone – dà mandato all’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria di provvedere all’emanazione dei provvedimenti necessari per l’istituzione e regolamentazione dell’area pedonale di via Matteo Bonello, stabilendo le modalità di accesso, ed eventuale sosta temporanea, dei veicoli autorizzati all’interno e a perimetro della nuova area pedonale, nonché l’individuazione dei varchi di accesso all’area pedonale, riservata ai veicoli autorizzati o in stato di emergenza e soccorso”.