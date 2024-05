Albergheria e Ballarò in lutto per la morte improvvisa di “Totò”: “Siamo molto scossi”

Tramite i profili social, l’associazione Sbaratto ha ricordato con un filmato il 61enne amato da tutti, Pino. “Oggi è venuto a mancare Totò, una persona che era sempre presente al mercato e disponibile con tutti"

Colto da un terribile infarto improvviso, è morto per strada il 61enne Pino, conosciuto da tutti ad Albergheria e Ballarò come “Totò“. Una morte che ha gettato nello sconforto l’intera comunità e la vicina associazione Sbaratto, che piange per la scomparsa del suo caro che, una volta essersi accasciato al suolo nelle scorse ore, non è più riuscito a riprendersi.

“Vogliamo ringraziare i soccorsi perché sono stati tempestivi – ha spiegato Cetty Sauro, vicepresidente dell’associazione Sbaratto. “Totò era uno di noi, un grandissimo lavoratore, sempre disponibile, gentile con tutti. Siamo molto scossi” – ha spiegato Sauro.

L’associazione Sbaratto su Totò: “Valutiamo chiusura mercato”

Tramite i profili social, l’associazione Sbaratto ha ricordato con un filmato il 61enne amato da tutti, Pino. “Oggi è venuto a mancare Totò, una persona che era sempre presente al mercato e disponibile con tutti, con quella sua umiltà che si distingueva, e per quella umiltà e povertà è venuto a mancare proprio nel suo mondo e casa. Ci stringiamo tutti per questa grande perdita”.

Una delle tante anime che lavorava con noi, collaborava tantissimo e si dava da fare aiutando anche il presidente dell’associazione, Salvatore Mazzanares. Era sempre presente, adesso valutiamo la chiusura del mercato” – ha spiegato Cetty Sauro.