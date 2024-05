Comunità accademica sotto shock, è morto Franco Anelli: era rettore dell’Università Cattolica

Addio al Magnifico Rettore di una delle università più note d'Italia. Una vita dedicata alla Cattolica: si indaga sulle circostanze della morte.

Morto Franco Anelli, il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica di Milano: il corpo senza vita dell’uomo, 60 anni, è stato trovato nella tarda serata di giovedì 23 maggio.

Ancora in corso le indagini sulle circostanze della morte.

Morto Franco Anelli, l’annuncio dell’Università Cattolica

L’annuncio della morte del rettore è arrivata direttamente dall’Università Cattolica. “Con profonda costernazione – si sottolinea in una nota – la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”.

Chi era Franco Anelli

Franco Anelli, il rettore dell’Università Cattolica, era un giurista e avvocato. Classe 1963, originario di Piacenza, ha ricoperto la carica di rettore della Cattolica dal primo gennaio 2013. In quella stessa università di cui era Magnifico Rettore si era laureato in Giurisprudenza e poi aveva conseguito il dottorato di ricerca in diritto commerciale. Prima di diventare rettore, ha ricoperto il ruolo di professore ordinario di diritto civile nella sede di Piacenza dell’Ateneo. In più, ha insegnato anche istituzioni di diritto privato nella sede milanese dell’Università.

Il 13 maggio 2022 Franco Anelli è stato nominato da Papa Francesco consultore della Congregazione per l’educazione cattolica.

La ricostruzione

Franco Anelli è stato ritrovato morto dagli operatori del 118 all’interno del condominio di 6 piani nel quale abitava poco dopo le 22. L’ipotesi è che si tratti di un suicidio: l’uomo si sarebbe gettato nel vuoto. Il medico legale avrebbe escluso segni di violenza.

La comunità dell’Università Cattolica e del Policlinico Gemelli di Roma hanno organizzato – alle ore 13 – una messa in suffragio nella cappella San Giuseppe Moscati.

Il cordoglio

Numerose le istituzioni che hanno espresso vicinanza alla famiglia dopo la morte del rettore Franco Anelli. Tra questi c’è quello del ministro dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini, che su Twitter (X) scrive: “Ho appreso con profondo dolore e sconcerto della scomparsa del rettore dell’Università Cattolica. Sono vicina a tutta la comunità accademica e alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs a cui, il professor Anelli, ha dedicato tutta la sua vita. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.

Foto da Adnkronos