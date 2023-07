Palermo, nuovo furto con “spaccata”: preso di mira un bar di via Crispi. I titolari: “Ne vale la pena?”

Nelle scorse settimane stessa modalità anche per dei negozi di lusso, come Louis Vuitton

Ancora un furto con ‘spaccata’ a Palermo. Preso di mira, questa volta, il bar bistrot “Lucy Cafè” di via Crispi, nei pressi del porto.

A scoprire quanto accaduto nella notte sono stati i titolari che hanno postato su Facebook la fotografia del danno subito. Nelle scorse settimane sono stati presi di mira anche dei negozi di lusso, come Louis Vuitton.

“Ci svegliamo alle 5 del mattino per guadagnare un pezzo di pane per garantire le nostre famiglie e poi succedono queste cose… Scusate la riflessione ma ne vale la pena?”, si legge in un post sulla pagina Facebook del bar.

foto profilo Facebook Bar Lucy Palumbo