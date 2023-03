Palermo, Ordine Agronomi e Forestali approva bilancio 2023: targa d’argento al prof. Asciuto

Si è riunita ieri l’Assemblea annuale dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali per l’approvazione del bilancio e del Piano Formativo 2023 presso l’Aula Magna del Dipartimento SAAF – UNIPA.

Dopo l’assemblea, sono state consegnate le targhe di riconoscimento per la longevità della carriera ai dottori agronomi e ai dottori forestali e al prof. Giuseppe Asciuto la targa d’argento per i suoi “73 anni” di attività professionale che continua a svolgere con grande determinazione e passione.

Il pomeriggio è stato animato dalla presentazione del libro “Una vita per la vite”, scritto dall’agronomo Nino Martinico, un testo che condurrà il lettore alla scoperta della viticoltura, attraverso l’approccio professionale, l’amore e la dedizione per la professione da trasmettere alle future generazioni.