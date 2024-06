Palermo, paziente danneggia triage del Villa Sofia: evitata aggressione a infermiere

Danni al triage dell’ospedale di Villa Sofia di Palermo. Un paziente ha danneggiato l'area. La Polizia è intervenuta e ha fermato l'individuo.

Danni al triage dell’ospedale di Villa Sofia di Palermo. Un paziente ha gettato a terra il computer e la stampante, strumenti sanitari e una barella. La motivazione che ha spinto l’uomo ad avere questo comportamento violento non è nota. La Polizia è intervenuta e ha fermato l’individuo.

Infermiere rischiava aggressione

Giuseppe Bonsignore del sindacato Cimo ha rivelato che mancava davvero poco e si sarebbe verificato l’ennesimo attacco contro un sanitario. “Solo per la prontezza degli impiegati non è stato aggredito l’infermiere – ha detto -. Servono interventi seri per evitare queste aggressioni che come successo in passato oltre a creare gravi danni materiali all’ospedale hanno messo a rischio la vita di medici e infermieri”.