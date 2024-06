Palermo, presentazione libro di Avagliano sulle vite spezzate delle Fosse Ardeatine

Mario Avagliano presenta a Palermo il libro sulle vite spezzate delle Fosse Ardeatine. In programma mercoledì 19 giugno alle 18:00.

Mario Avagliano presenterà il libro: “Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine. Le storie delle 335 vittime dell’eccidio simbolo della Resistenza” a Palermo. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. L’evento è in programma mercoledì 19 giugno alle 18:00 nel capoluogo siculo presso Mondadori Bookstore di via Roma 270/272. Dialogano con l’autore Marco Patucchi, capo redazione Repubblica Palermo, Lino Buscemi, scrittore e saggista nonché Ottavio Terranova, presidente Anpi Palermo.

Le tematiche affrontate nel libro

“Roma, 24 marzo 1944: in una cava sulla via Ardeatina, i tedeschi uccidono 335 uomini sparando a ognuno un colpo alla testa – si legge nel sito della libreria -. Sono prigionieri politici e partigiani di tutte le forze antifasciste, civili e militari, molti ebrei, alcuni detenuti comuni e ignari cittadini estranei alla Resistenza, sacrificati in proporzione – che poi si rivelerà sbagliata per eccesso – di dieci a uno in seguito a un attacco partigiano in via Rasella, costato la vita a 33 militari del Reich. È il più grande massacro compiuto dai nazisti in un’area metropolitana e segnerà profondamente la storia e la memoria italiana del dopoguerra. Dell’eccidio delle Fosse Ardeatine molto si sa. Poco invece si conosce delle vicende individuali delle vittime, alle quali – tranne poche eccezioni – fino ad ora nelle cerimonie e nelle pubblicazioni era dedicata solo una riga con le generalità in un lungo elenco. Questo libro per la prima volta racconta la loro storia, una per una”.