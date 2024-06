Università Roma Tre, bando di concorso per profili tecnici: tutte le info

Nella giornata di ieri l’Università degli Studi di Roma Tre ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 3 posti di profilo tecnico

Nella giornata di ieri, 10 giugno 2024, l’Università degli Studi di Roma Tre ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 3 posti di profilo tecnico. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo indeterminato nell’area dei funzionari del settore tecnico e informatico e per le esigenze della struttura dell’ateneo in materia di efficientamento energetico, prevenzione degli incendi e accessibilità nei luoghi di lavoro.

Per inviare la domanda di candidatura c’è tempo fino al 30 giugno 2024. Ecco, dunque, quali sono le informazioni essenziali per prendere parte al concorso, i requisiti richiesti, le modalità di utilizzo della piattaforma telematica di reclutamento della Pubblica amministrazione e in cosa consistono le prove d’esame.

Le competenze

Nello specifico, le figure professionali ricercate dovranno essere in possesso di:

conoscenze sul Codice dei contratti pubblici, in particolare su argomenti relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture. Si richiedono capacità nella progettazione delle opere pubbliche;

competenze di project management e management delle costruzioni, con particolare conoscenze nella progettazione di opere pubbliche;

conoscenze tecniche generali sull’edilizia universitaria in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria;

conoscenza delle norme relative all’esecuzione degli interventi edilizi e alla progettazione;

conoscenze di criteri ambientali minimi e di efficientamento energetico;

competenze nella prevenzione degli incendi;

capacità di progettazione nell’abbattimento delle barriere architettoniche;

conoscenze degli gli strumenti e software informatici del settore di maggiore utilizzo, quali Cad, Bim, programmi di contabilità di lavori e parcelle, Microsoft Office;

conoscenza del diritto amministrativo e della legislazione sulle università;

conoscenza della lingua inglese.

I requisiti

Per candidarsi al concorso pubblico per tre figure professionali tecniche dell’Università degli Studi di Roma Tre è necessario il possesso dei requisiti di carattere generale. Nello specifico, il bando richiede la cittadinanza italiana, la maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di provvedimenti di destituzione, di dispensa o di licenziamento in un incarico di un’amministrazione pubblica, l’assenza di condanne penali passate in giudicato, l’idoneità fisica alla mansione e il regolare espletamento degli obblighi di leva per i candidati maschi nati entro il 1985.

Come inviare la domanda e scadenza



Per inviare la domanda di candidatura al bando dell’università della Capitale, è necessario l’uso della piattaforma telematica di reclutamento della Pubblica amministrazione (InPa). Nello specifico, gli interessati dovranno:

collegarsi al sito internet della piattaforma;

fare l’autenticazione con Spid, Carta di identità elettronica (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns) o eIdas;

fare la ricerca del bando di concorso di interesse e, una volta aperta la pagina, cliccare sul tasto in basso “Invia la tua candidatura”;

compilare i form delle informazioni richieste, di tipo anagrafico, di titoli di studio, di professione e di possesso dei requisiti generici;

allegare il curriculum vitae, i documenti e la ricevuta della tassa di concorso nelle modalità indicate dal bando;

inviare la domanda entro la scadenza fissata per le ore 0:00 del 30 giugno 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI