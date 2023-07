Palermo, previsione di bilancio ok. Lagalla: “Comune verso assestamento economico”

Lagalla: "Dopo tre anni, si torna ad avere un bilancio per l’annualità corrente: così potremo alzare il livello dei servizi ai cittadini"

“Dopo tre anni, il Comune torna ad avere un bilancio per l’annualità corrente. L’approvazione di oggi del bilancio di previsione 2023-2025 da parte del Consiglio comunale, che ringrazio, rappresenta un passaggio fondamentale per la città per il quale questa giunta, insieme all’apporto degli uffici, ha lavorato con grande impegno fin dal suo insediamento per rimettere Palermo sui binari dell’assestamento economico ed evitare, così, il dissesto”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Lagalla: “Liberata spesa per aumentare livello dei servizi ai cittadini”

“Aver varato il documento finanziario – aggiunge – significa liberare finalmente la spesa per aumentare il livello di servizi ai cittadini, oltre ad appostare risorse di avanzo, ad esempio, sulla manutenzione dell’edilizia scolastica e delle strade o sul verde. Inoltre, il bilancio permetterà di proseguire con i bandi e le assunzioni e, dunque, con il potenziamento di una macchina comunale che necessita di nuove risorse umane e con l’ultimo passaggio del Consuntivo 2022, auspicabilmente da approvare entro la fine di agosto, il Comune riuscirà a liberare nuove risorse per ulteriori investimenti”.