Palermo, raffica di controlli su strada: tutte le sanzioni

La Polizia di Stato di Palermo ha denunciato un motociclista ed elevato diverse sanzioni per violazioni a norme del Codice della Strada. Il personale dell’Ufficio Infortunistica della Sezione Polizia Stradale di Palermo, a seguito di diversi sinistri accaduti sulla rete autostradale adiacente al capoluogo palermitano, che hanno visto coinvolti diversi motociclisti, ha esperito una lunga e complessa attività di indagine anche con l’ausilio di telecamere. L’attività ha permesso di deferire alla Procura della Repubblica di Palermo di 1 motociclista per guida senza patente, e di contestare altre 2 violazioni amministrative per la stessa fattispecie, nonché di sottoporre a fermo e sequestro amministrativo 8 motocicli.