Fermato dalla polizia l'aggressore.

Ancora scossi dal mostruoso delitto di Giulia Tramontano, non si arresta l’ondata di odiosa violenza perpetrata nei confronti delle donne. All’alba di oggi, domenica 4 giugno, una ragazza di 21 anni è stata aggredita e ferita alla gamba dal suo fidanzato a Palermo, mentre stava rincasando in via Siracusa.

Fermato l’aggressore

La 21enne, che è stata medicata dai sanitari del 118, ha rifiutato di andare in ospedale. Fermato dalla polizia l’aggressore.