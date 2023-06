Palermo, rapina Banco BPM, Urzì: “E’ piena emergenza”

Il Segretario Provinciale e Responsabile Salute e Sicurezza FABI del capoluogo: "In Sicilia escalation preoccupante"

Una escalation senza fine. Rapinatori ancora in azione, questa volta a Palermo al Banco BPM di Via Serradifalco. I malviventi per entrare nell’istituto di credito avrebbero fatto un buco sul tetto e si sarebbero introdotti nell’archivio cogliendo tutti di sorpresa e sequestrando clienti e impiegati. Successivamente avrebbero svuotato le cassette di sicurezza.

Escalation preoccupante

“Con questo gravissimo e preoccupante episodio siamo a otto rapine nel 2023 in Sicilia, la media di quasi due al mese – afferma Gabriele Urzi Segretario Provinciale FABI Palermo e Responsabile Salute e Sicurezza FABI Palermo – e continua la grave emergenza da noi ripetutamente annunciata. Ancora una volta clienti e dipendenti sono stati minacciati e sequestrati e un collega è stato malmenato dai rapinatori.