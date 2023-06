Palermo: riaperto accesso laterale al Ponte Corleone

Sul ponte sono in corso dei lavori di messa in sicurezza.

Riaperto al traffico questa mattina l’accesso sul ponte Corleone, a Palermo, dalla laterale di viale Regione Siciliana in direzione Catania, all’altezza dell’ex Baby Luna. Sul ponte sono in corso dei lavori di messa in sicurezza.

“Un risultato ottenuto grazie anche all’impegno dell’assessore Totò Orlando e che è un altro passo in avanti verso un graduale ritorno alla normalità – afferma il capogruppo di Lavoriamo per Palermo al consiglio comunale Dario Chinnici – I lavori di messa in sicurezza del ponte procedono spediti e ci auguriamo che le restrizioni diventino presto un ricordo, nel frattempo la riapertura della bretella lato monte, che si aggiunge a quella lato mare, consentirà di alleggerire il traffico e rendere più fluida la circolazione”.