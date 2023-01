Palermo, le immagini della rissa tra ragazze in corso dei Mille

Calci, capelli strattonati, urla e la strada si trasforma in un ring. Tutti filmano, nessuno interviene. Solo quando una delle due finisce a terra stravolta dai colpi subiti dalla coetanea

Violenta lite al femminile per strada a Palermo.

Le protagoniste sono due ragazze, che si sono affrontate a pochi passi a una scuola. Ci troviamo, infatti, in corso dei Mille e poco distante c’è l’Istituto scolastico, come si legge su PalermoToday che ha pubblicato il video che riprende le due ragazze si azzuffano per strada.

Come è scoppiata la rissa tra ragazze, tutti filmano e nessuno interviene

Il video che mostra le due ragazze litigare mentre altri coetanei le filmano. E nessuno interviene per fermarle, almeno per i primi minuti.

Nel video di PalermoToday, che qui mostriamo in alcuni frame, si sente parlare una commerciante che dice auna delle due ragazze: “Ma perché non la lasci stare?”. “Perché non si fa i fatti suoi?”, risponde lei che poi afferra la “rivale” per i capelli e la trascina in strada.

Il resto del video è diventato virale sui social.

frame video di Palermo Today