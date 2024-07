All'aeroporto di Palermo il fuoriclasse Roger Federer. Uno dei più grandi tennisti della storia è sbarcato con un jet privato in Sicilia.

All’aeroporto di Palermo il fuoriclasse Roger Federer. Uno dei più grandi tennisti della storia è sbarcato con un jet privato in Sicilia. La stazione aeroportuale ha diffuso sui social una foto del campione in una delle sale del terminal passeggeri. In tanti hanno riconosciuto l’ex atleta. Federer ha firmato autografi e scattato alcune fotografie.