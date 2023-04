Archiviato il pareggio casalingo con il Cosenza (0-0)

Archiviato il pareggio casalingo con il Cosenza (0-0), questa mattina il Palermo è tornato in campo per riprendere la preparazione in vista della prossima gara in casa del Venezia.

Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo ha svolto un’attivazione e circuit training in palestra, cambi di direzione ed una partita a tema.