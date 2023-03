Palermo, sbanda con la moto e viene sbalzato sui sanpietrini di via Piersanti Mattarella

Un 47enne è stato trasportato in ambulanza a Villa Sofia...

Un altro altro incidente stradale, fortunatamente senza feriti gravi, caratterizza il traffico veicolare della mattinata palermitana. Dopo quello avvenuto in mattinata all’incrocio tra viale Strasburgo e via Alcide De Gasperi tra un’auto e un motociclo, questa volta a cadere sui sanpietrini di via Piersanti Mattarella è un uomo di 47 anni a bordo del suo scooter Kymco agility. L’uomo, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia in codice giallo. Giunto cosciente, lamentava un forte dolore alla gamba. Sul posto anche la ditta Interventa che ha chiuso parte della corsia in direzione via Dante per permettere ai vigili di effettuare i rilievi.