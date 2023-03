Il sinistro nelle prime ore del mattino...

E’ nei pressi del semaforo posto che regola il traffico all’incrocio tra viale Strasburgo e via De Gasperi che, stamattina intorno alle 7,40 uno scooter, a quanto sembra da una prima ricostruzione proveniente da viale Strasburgo, si è scontrato con un’autovettura, una Fiat bianca che si stava immettendo nella corsia laterale di via De Gasperi. Fortunatamente non si registrano feriti.