Il capoluogo siciliano conta i danni delle forti folate di vento di ieri, 27 marzo

Sono stati diversi i danni che ieri, 27 marzo, ha causato il forte vento nella città di Palermo e provincia. Pannelli pubblicitari divelti, fronde e addirittura alberi sulla strada. Pericolosa in particolare la caduta di un palo dell’illuminazione sopra un’auto, fortunatamente priva di passeggeri, in via Maurolico zona stazione centrale.