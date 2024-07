Palermo, spacca la vetrina di un bar e sviene: ladro ricoverato

Un ladro si ferisce compiendo un colpo. Si tratta di un 47enne che ha spaccato la vetrina di un bar di Palermo.

Un ladro si ferisce compiendo un colpo. Si tratta di un 47enne che ha spaccato la vetrina di un bar di Palermo. Nello specifico i fatti sono avvenuti all’altezza dell’incrocio tra via Roma e via Principe di Belmonte. Il soggetto ha trafugato il registratore di cassa e si è ferito al braccio. L’uomo è poi svenuto in strada a causa della copiosa perdita di sangue. La scorsa notte è stato ricoverato. Un dipendente della Ksm transitando da via Roma ha visto il vetro dell’esercizio frantumato e l’individuo in difficoltà davanti alla porta. Il cittadino ha dunque lanciato l’allarme. Il 47enne è stato denunciato per il reato commesso.