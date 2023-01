Palermo, spaventoso incidente in circonvallazione: gravi 2 giovani

Spaventoso incidente lungo la circonvallazione di Palermo: 3 giovani sarebbero ricoverati in gravissime condizioni

Un drammatico incidente si è verificato questo pomeriggio a Palermo in circonvallazione lungo l’A19 dir, all’altezza del ponte di via Giafar.

L’impatto avrebbe coinvolto, secondo quanto appreso, due automobili e, forse, anche un mezzo pesante.

Nella carambola, l’auto con all’interno tre giovani, si sarebbe ribaltata.

Due dei ragazzi sono ricoverati in gravi condizioni

2 ragazzi sarebbero in gravi condizioni, mentre il terzo non avrebbe riportato traumi importanti. I 3 si troverebbero ricoverati in 3 ospedali differenti(Buccheri La Ferla, Civico e Policlinico di Palermo): due in codice rosso e uno in codice verde.

Sul posto si sono precipitati immediatamente Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Ambulanze e Infortunistica, con la corsia centrale momentaneamente chiusa al traffico per effettuare i rilievi.

(In aggiormamento)