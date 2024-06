Palermo, tamponamento auto-taxi: donna lievemente ferita

Ennesimo incidente stradale in via Libertà a Palermo. Tamponamento che ha visto il coinvolgimento di un'auto e un taxi.

Ennesimo incidente stradale in via Libertà a Palermo. Si è verificato un tamponamento all’altezza di via Siracusa che ha visto il coinvolgimento di un’auto e un taxi. Una donna è rimasta lievemente ferita. I sanitari del 118 sono giunti sul luogo e hanno soccorso la passeggera del taxi. Gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale si sono occupati dei rilievi. I poliziotti devono ricostruire pure la dinamica del sinistro. Il traffico è andato in tilt.